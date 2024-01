Sinner inarrestabile | è sfida a Re Djokovic La classe oltre il dolore | sogno Slam vicino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Gli addominali. Cruccio degli italiani appena pensano a mare e sole. E già una zavorra, a suon di infortuni, per il nostro tennis, visto quanto hanno nuociuto alla carriera di Matteo Berrettini. E così, l’immagine di Jannikche si toccava sotto lo stomaco a metà del secondo set contro Andrej Rublev, ieri nei quarti dell’Australian Open, aveva tutti i crismi di una beffa abissale. La smorfia del nostro Rosso, che era in vantaggio forte di un dominio evidente (6-4 il primo parziale), ha avuto su chi pranzava davanti alla tv nel Bel Paese l’effetto di un grano di pepe masticato sbadatamente. La simpatia di un bicchierino andato di traverso. Anche perché l’altoatesino, di lì, in poi, ha visibilmente tirato il freno a mano. Lasciando libero sfogo al tennis martellante di Andrej, uno che è noto per incupirsi all’estremo quando le cose vanno male, ma che ha pur ...

