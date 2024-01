Sinner ha fatto serata | l’ultima volta finì malissimo

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), per poco non è successo di nuovo quello che, lo scorso autunno, era costato caro al tennista altoatesino. 2 novembre 2023. Jannikbatte Mackenzie McDonald al culmine di una battaglia piuttosto impegnativa ed entusiasmante. Fin qui non ci sarebbe nulla di anomalo, tutto sommato, se non fosse che, al momento di lasciare il campo, l’orologio segna le 2:37. E che mancano 14 ore appena alla prossima partita dell’altoatesino. Jannik(LaPresse) – ilveggenteIl nativo di San Candido ha poi deciso, come noto, di ritirarsi dal torneo di Parigi Bercy. Un po’ per rifiatare prima dell’inizio delle Finals, un po’ per protesta nei confronti di un’organizzazione fin troppo anarchica e poco rispettosa delle esigenze dei giocatori. Il suo gesto, fortunatamente, unito al coro di polemiche che si era levato nei giorni del Masters ...