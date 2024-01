Sinner-Djokovic | una nuova sfida per il passaggio di consegne

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) AGI - Di nuovo. L'incontro che ormai è diventato un classico di questi mesi andràmente in scena venerdì 26 gennaio nella semifinale dell'Australian Open. I due si sono già incontrati nel penultimo atto di un torneo dello Slam: successe nel luglio scorso a Wimbledon. Vinse Nole in tre set ribadendo una superiorità soprattutto mentale che appariva lontana dall'essere colmata. Da allora è cambiato il mondo e soprattutto è cambiato. Da quella sconfitta è iniziata un'eruzione del vulcano Jannik che è tuttora in corso visto che l'azzurro è approdato alla semifinale australiana senza perdere nemmeno un set. L'altoatesino ha battuto il numero 1 al mondo (che sta vivendo la 402sima settimana da n.1 della classifica mondiale) nella fase a gironi delle Finals di Torino, ci ha perso nella partita ...