Sindaci in rivolta | Lavori sulle strade lasciano problemi | Anci interviene

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L'Aquila - Il vicepresidente del consiglio nazionale, Di Giuseppantonio, ha sollevato una problematica diffusa riguardo alle, vie e marciapiedi che risultano danneggiati dopo ieseguiti da società pubbliche e private. La questione è stata portata all'attenzione durante la riunione del comitato direttivo dell'Associazione dei Comuni italiani (). Ledissestate, i marciapiedi pericolosi e le vie rattoppate dopo gli interventi, obbligano i Comuni a intervenire con le poche risorse disponibili per evitare situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni. Questo problema si manifesta su vasta scala, come evidenziato dal sindaco di Fossacesia e vice presidente del consiglio nazionale, che ha richiamato l'attenzione sull'indignazione del presidente ...