Simone Billi Lega | “Mai detto quelle parole Il mio pensiero è un altro”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), esponente della, in esclusiva ai nostri microfoni smentisce alcune dichiarazioni riportate da ‘La Repubblica’ e chiarisce la sua posizione. Hanno fatto molto discutere le presunte dichiarazioni, riportate da La Repubblica, dicontro le donne e il diritto di abortire. Il deputato dellaha subito smentito la notizia del quotidiano sottolineando di non aver preso parte al convegno perché a Strasburgo per il Consiglio Europeo. Una posizione che l’esponente del partito di via Bellerio ha ribadito anche ai nostri microfoni.in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaHo letto che l’Adnkronos ha pubblicato alcune suedi smentita o rettifica rispetto a quello che sarebbe ...

“Aborto ed eutanasia si sdoganano spargendo confusione sui momenti in cui la vita comincia e termina. Si creano così ‘mondi di mezzo’ caratterizzati da anarchia e anomia, in cui l’uomo è ‘soggetto’ ne ...Concetti e parole che hanno scatenato le reazioni di molti parlamentari, tra attacchi e smentite, a partire in questo ultimo caso da uno degli organizzatori dell’evento, il deputato della Lega Simone ...Io non ero presente al convegno e, se fossi stato presente, avrei sicuramente portato avanti le mie tesi". Così il deputato della Lega Simone Billi dopo le proteste per un convegno organizzato ieri ...