Simest | 15 mln al Gruppo Acp per la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici in Romania

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), la società delCassa Depositi e Prestiti che supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane, comunica di aver “contribuito con 15 milioni di euro alla crescita internazionale di Alerion Clean Power (Acp),quotato alla Borsa di Milano e fra i leader italiani nel settore delle energie rinnovabili, in particolare da fonte eolica e solare”. Con questo investimento, prosegue la nota,“partecipa alladel piano di espansione delAcp in, che prevede ladi cinqueper complessivi 28 MW, per un impegno complessivo di circa 30 milioni”. Nell’operazione è intervenuto anche il Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo ...