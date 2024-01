Simba la Rue contro Rondo dopo le dichiarazioni a Muschio Selvaggio? Il rapper su Instagram | “Vatti a sfogare nei tuoi testi finché non ti chiudo in un pacco”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nuovo dissing nella scena trap/drill? Le premesse sembrano esserci tutte. Al posto di darsi ‘battaglia’ a colpi di rime e flow però, la strada tracciata della (probabile) faida non farebbe presagire nulla di buono. Ma andiamo con ordine. Sul web si rincorrono voci sempre più insistenti che sostengono ci sarebbero degli screzi, che sembrano aver tutto a che fare tranne che con la musica, tra due giovani esponenti della nuova scena underground:da Sosa eLa Rue. Durante l’ospitata dia ““, il podcast di Fedez e Davide Marra, è stato chiesto all’artista quale fosse per lui il significato di ‘tradimento‘. La risposta, ha scatenato il ‘toto-nome’ da parte dei fan, che si sono domandanti a chi facesse riferimento il: “Tradimento è quando tu ti leghi ...

Simba La Rue (US) Esordio vincente per Simba La Rue nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 5 all’11 gennaio ... (davidemaggio)

Simba La Rue (US) Esordio vincente per Simba La Rue nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 5 all’11 gennaio ... (davidemaggio)

Baby Gang , Simba La Rue e la loro crew come cacciatori pronti a mostrarsi orgogliosi con le loro prede ferite . È la metafora usata dai giudici per ... (europa.today)

Ormai l’epoca del rap non solo arrivata. La stiamo vivendo a pieno. In tutte le sue sfumature, anche quelle trap. La nuova classifica Fimi/Gfk ... (velvetmag)

Oltre a Simba La Rue nel singolo “SPEDIZIONE PUNITIVA”, seguendo l’ordine della tracklist troviamo il king del rap italiano Gué in “GHETTO LOVE”, Baby Gang in “MAMMA MI DICEVA”, Capo Plaza in “CALLE”, ...Dopo i soldout al Mediolanum Forum e una data evento fissata a San Siro, i Club Dogo trionfano nelle classifiche album, vinili e singoli ...Simba La Rue. Anche in “Piccolo principe” continua, quindi, il suo storytelling personale. La zona e il quartiere sono stati punto di riferimento di un bambino che si è trovato a dover crescere troppo ...