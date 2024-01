Siena-Firenze | lavori per abbattimento alberi pericolanti sul raccordo | ecco quando

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 - Per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dipotenzialmentelungo ilautostradale, a Colle Val d'Elsa, saranno necessarie limitazioni provvisorie al transito esclusivamente in orario notturno per due notti a partire da mercoledì 24 gennaio. In particolare, riferisce Anas, dalle 21 alle 6 del giorno successivo sarà chiusa la carreggiata in direzionenel tratto compreso tra gli svincoli di Colle Val d'Elsa Nord e Colle Val d'Elsa Sud. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Colle Val d'Elsa Nord. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda cheguidi, Guida e Basta! ...