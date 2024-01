Sicilia | arrestato deputato regione Pd

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 8.55 I carabinieri, coordinati dalla Procura di Trapani, hannoilregionale del Pd Dario Safina per corruzione e turbativa d'asta. Le contestazioni riguardano il periodo in cui era assessore comunale di Trapani. Con lui sono coinvolti tre manager, fra cui il direttore generale e quello amministrativo di Trapani Servizi. La vicenda ruota attorno alle aggiudicazioni di lavori per l'illuminazione pubblica. Safina si è detto "sereno",con "la coscienza tranquilla","fiducioso"nella magistratura e"certo di chiarire tutto"

I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani hanno notificato la misura degli arresti domiciliari al deputato regionale ... per un anno all'energy manager per la Sicilia di ...I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani hanno notificato la misura degli arresti domiciliari al deputato regionale ... per un anno all'energy manager per la Sicilia di ...I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani hanno notificato la misura degli arresti domiciliari al deputato regionale ... per un anno all'energy manager per la Sicilia di ...