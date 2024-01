“Siamo devastati” Tragedia nello sport | morta la campionessa 23enne | malore durante gli allenamenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Loè sotto choc dopo la notizia della morte della. Ventitré anni appena, è stata colpita da un infarto mentre si allenava. A quanto si apprende la ragazza avrebbe accusato un, perdendo immediatamente in sensi. Soccorsa da un medico che era al campo dall’allenamento è stata sottoposta a massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. Neppure l’intervento repentino è riuscito a salvarle la vita: èpochi giorni dopo nel reparto di terapia intensiva. >>“Basta, mi faccio da parte: me ne vado”. Il gesto plateale a Uomini e Donne lascia di sasso. E lui esce di scena Sotto choc il fidanzato che con lafaceva coppia fissa dall’età di 13 anni. Il suo dolore affidato ad un messaggio social. “So solo che non ti dirò mai addio, non voglio che tu ti separi ...