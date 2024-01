Si sveglia con febbre alta e pensano sia influenza | bimbo di 10 anni muore improvvisamente

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tragedia a Vicofertile, dove un bambino di 10è morto molto probabilmente per una encefalite.Si pensava a una banale, in realtà le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e nonostante il 118 sia intervenuto con due automediche, la corsa in Rianimazione è stata inutile: il bambino è deceduto poco dopo. I medici ipotizzano una encefalite che non ha lasciato scampo al piccolo. Ma solo l’autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, potrà chiarire tutti i dubbi relativi alla vicenda. Il bambino si era erato martedì mattina con lae per questo era non è andato a scuola ma è rimasto a casa assistito dalla mamma e dal papà. Poi le sue condizioni sono peggiorate: pare che il piccolo si sia sentito male, fino a perdere conoscenza. Subito sono stati chiamati i soccorsi e arrivati sul ...