Si è rifiutato di giocare | esplode il caso | spogliatoio spaccato

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si rifiuta die di scendere in campo,clamoroso all’interno della squadra: è bufera nello, cosa sta accadendo Come i vecchi appassionati di calcio sanno bene, ci sono casi in cui i giocatori, in polemica con l’allenatore o con l’ambiente, si rifiutano die scendere in campo, contravvenendo alle richieste dei rispettivi tecnici. Generando polveroni entrati nella storia. Mondo del calcio scosso dagli ultimi eventi, squadra divisa (fonte: © ANSA) – Cityrumors.it In passato, c’è stato qualcuno che per ben due volte ha preso questa decisione controcorrente. Si tratta dell’ex difensore Christian Panucci, che si produsse nel gran rifiuto ai tempi della Roma sia con Fabio Capello, nel 2004, in un Reggina-Roma, sia con Luciano Spalletti, nel 2009, in occasione di un Napoli-Roma. Altri casi ...