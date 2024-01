Shoah | Schlein | ‘non diventi un rigo su libro di storia’

Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla presentazione del Libro di Emanuele Fiano ‘Sempre con me. Le lezioni della Shoah’, nella Sala della Regina, a Montecitorio. “Sarà un bella ...You are viewing content tagged with 'INIZIATI I CORSI DI “MONTESILVANO PER L’AMBIENTE 2024”' - Giornale Online di notizie su politica, attualità, cronaca, cultura ...Quotations from Italian Holocaust survivor and chemist and author Primo Levi should be left to the memory of Jews exterminated in Nazi death camps during the second world war, the president of the Uni ...