Sgomberato un capannone e identificate 5 persone

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Blitz della polizia locale nella zona dismessa tra viale Marche ed Emilia. Gli agenti hanno effettuato uno sgombero nei capannoni dove sono stati trovati alcuni stranieri che si erano accasati occupando abusivamente gli spazi. L’operazione ha visto la chiusura e deviazione del traffico nelle vie coinvolte e limitrofe. È stata poi eseguita l’operazione all’interno dei locali, dove sono stati individuati cinque uomini di origine nordafricana privi di documenti. Il commissariato di polizia li ha infine accompagnati in Questura per l’identificazione e successivamente i cinque stranieri sono stati denunciati alle autorità giudiziarie. La proprietà dell’edificio è stata chiamata a mettere l’area in sicurezza, per impedire l’accesso e quindi nuove occupazioni illecite. È stata così eseguita la chiusura completa di tutti i possibili ingressi alla struttura, in collaborazione con gli agenti ...