Sfrutta lavoratore clandestino nella vigna | agricoltore denunciato

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Empoli, 24 gennaio 2024 – Il titolare di una ditta è statoa Empoli per l'impiego di undurante i lavori di potatura di un vigneto. La denuncia è scattata dopo un controllo dei carabinieri forestali di Empoli. I militari hanno accertato che tra i cinque lavoratori impiegati per i lavori, tutti del Senegal, uno di questi era sprovvisto del permesso di soggiorno. L'uomo è stato accompagnato in caserma per il fotosegnalamento eper il reato di soggiorno illegale nel territorio italiano, mentre il titolare della ditta è statoper impiego di manodopera clandestina.