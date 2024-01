Seul | Pyongyang ha lanciato molti missili verso il Mar Giallo

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Corea del Nord ha"molteplicida crociera"le acque del Mar. E' quanto riferiscono i militari di, nel resoconto dell'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.haintorno alle 7 locali (le 23 di martedì in Italia), ha riferito il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano, spiegando in una nota che "mentre rafforziamo il nostro monitoraggio e la nostra vigilanza, le nostre forze armate si stanno coordinando strettamente con gli Stati Uniti per monitorare ulteriori segnali delle provocazioni della Corea del Nord". Quello di oggi è il primo lancio dida crociera da parte didallo scorso settembre, quando ne furono testati due di tipo ...