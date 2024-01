Seth Rollins | “CM Punk non merita di condividere ciò che è la WWE attualmente | lui non c’è mai stato”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo l’annuncio dell’infortunio in quel di Raw, che ha rischiato di estrometterlo dalla card di Wrestlemania XL,intervida Daniel Cormier nel suo DC & RC Show discutendo ovviamente del suo infortunio ma toccando diversi argomenti. Uno di questi è, ovviamente, CM. E come sempre il World Heavyweight Champion non si è risparmiato, analizzando in maniera lucida il suo pensiero nei confronti del Best in the World. “La situazione è interessante, davvero. Non avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo punto, nemmeno tra mille anni. Quando è uscito a Survivor Series ed è tornato, èdavvero surreale per me. In qualche modo ero però contento per i fan, per i suoi soprattutto, che hanno aspettato quel momento per ...