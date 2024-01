Serie Galaxy S24 e Redmi Note 13 in offerta su Amazon

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) con sconti fino al 9 percento per i device Samsung e fino al 13% per quelli Xiaomi. Ricorda che le offertevanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Proscenic V10 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti scontato del 42%S24 e13 inSamsung ha presentato ufficialmente la nuovaS24 composta, al solito, da tre dispositivi:S24,S24 Plus eS24 Ultra. I tre smartphone di fascia alta sono inper chi li acquista entro il ...