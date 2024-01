Serie C | Manuel Pucciarelli continua a fare la differenza

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Prato, 24 gennaio 2024 - E' reduce da un affaticamento muscolare, che non gli ha tuttavia impedito di scendere in campo nell'ultimo match di campionato contro la Carrarese. Perché è ormai un dato di fatto:, quando gli infortuni gli danno tregua, può ancoralainC. Lo dimostrano i 2 gol in 21 presenze (oltre ai 3 assist) che l'attaccante di Montemurlo ha messo insieme fin qui nel corso della stagione, divenendo in breve il giocatore più rappresentativo della Vis Pesaro. “Puccia” è sbarcato nelle Marche nel 2022, dopo l'esperienza in A-League (la massima divisione calcistica australiana) con il Melbourne City. Pur essendo arrivato ad annata in corso, era comunque riuscito a contribuire in maniera determinante alla salvezza in C dei pesaresi. E stavolta, a metà ...