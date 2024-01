Serie C I Gispi Tigers combattono Ma a spuntarla è Arezzo

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Una sconfitta contro una delle compagini più accreditate al salto di categoria maturata per un solo punto, al termine di un incontro combattuto. Ecco perché ipossono comunque vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante il 14-13 imposto dai padroni di casa del Vasarinel match andato in archivio domenica. Un incontro valido per la prima giornata della fase-promozione del campionato diC di rugby, che vede gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini impegnati insieme ad altre sei formazioni. Una sorta di "girone elite" che raggruppa le formazioni più forti di Toscana e Sardegna, per quel che riguarda la C: al termine dei gironi di andata e ritorno, la squadra prima classificata accede direttamente allaB 2024/2025. Il livello si è quindi alzato notevolmente ...