Serie A2 Hockey Prato | arriva il primo ko stagionale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’incappa nella prima sconfittanel campionato diA2 sulla pista Casa Mora di Castiglione della Pescaia col punteggio di 4-1. I padroni di casa sono scesi in campo determinati a conquistare i primi punti dopo le due sconfitte iniziali e la gara è iniziata subito in salita per la squadra di coach Bernardini, sotto di due reti al terzo minuto a seguito delle marcature di Brunelli e Guarguaglini. Iltempo è stato di marca castiglionese con i padroni di casa che hanno chiuso la frazione sul 4-0 per merito della doppietta di Fantoni. Nella ripresa i pratesi provano a riaprire la gara con la rete di Baldesi ma il Castiglione si difende bene e porta a casa l’intera posta in palio. Da segnalare qualche cartellino di troppo per i pratesi con la partita che si è un po ...