Serie A1 femminile L’E-Work in risalita

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le cose inaspettate sono quelle più belle ed ecco perché il successo dell’E-a San Martino di Lupari sarà ricordato come la più bella impresa della stagione. Il capolavoro è stato soprattutto il finale quando dal +23 le faentine si sono ritrovate sul +1, mantenendo la lucidità e la tranquillità fino alla sirena finale, conquistando una delle più belle vittorie nella storia della società. "Ci serviva tanto vincere una partita, per le giocatrici, per lo staff e per la società – afferma coach Paolo Seletti –: avevamo bisogno di sbloccarci e di ritrovare fiducia. La vittoria è stata costruita nel primo tempo con una grandissima continuità difensiva e i migliori primi minuti offensivi della stagione per qualità del gioco espresso. Abbiamo sempre tirato da liberi, mosso bene la palla e non abbiamo mai forzato, sfruttando tutto quello che ci veniva concesso. ...