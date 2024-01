Serie A | Udinese | sanzionata con una partita a porte chiuse dopo gli insulti razzisti a Maignan

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 2024-01-23 15:27:43 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: LaA ha sancito l’con l’obbligo di disputare la prossimanel proprio stadio al’episodio razzista subito sabato scorso dal francese Mike, portiere del Milan, che ha causato la sospensione del duello per cinque minuti. Il Giudice Sportivo ha accettato di sanzionare la società “con l’obbligo di disputare una”, ha riferito laA. La prossimache l’giocherà al ‘Bluenergy Stadium’, e dovrà quindi giocare senza pubblico, sarà ...