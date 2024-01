Serie A | designazioni 22° giornata | la scelta su Fiorentina-Inter

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’AIA ha reso note learbitrali per la 22esimadel campionato diA. Ecco tutti i dettagli L’AIA ha reso note learbitrali per la 22esimadel campionato diA. Ecco tutti i dettagli. Cagliari – Torino Venerdì 26/01 h.20.45ColomboBindoni – TegoniIV: ZufferliVAR: Di PaoloAVAR: Guida Atalanta – Udinese Sabato 27/01 h.15.00PiccininiPerrotti – TrinchieriIV: PezzutoVAR: Di PaoloAVAR: Marini Juventus – Empoli Sabato 27/01 h.18.00MarinelliRossi L. – Rossi C.IV: PronteraVAR: DoveriAVAR: Valeri Milan – Bologna Sabato 27/01 h.20.45MassaPalermo – YoshikawaIV: MarcenaroVAR: GuidaAVAR: Irrati Genoa – Lecce h. 12.30PairettoMassara – BahriIV: VolpiVAR: SerraAVAR: Di Paolo Hellas Verona – Frosinone h. 15.00La PennaBercigli – ...

Sarà Marco Di Bello l'arbitro di Salernitana-Roma, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24 ... L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali e il fischietto di ...La designazione di Rapuano, e la sua conduzione nella finale ... viste anche le dichiarazioni rilasciate a Le Iene da un arbitro di Serie A ancora in attività, ma è stata proprio la scelta per la ...“La designazione di Rapuano è stata sbagliata, l’avrebbe ammesso lo stesso Rocchi ai pochi confidenti dei quali si fida. Il repentino cambio di gestione disciplinare ha inciso sulla partita in maniera ...