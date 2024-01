Serie A | 12 squalificati per la 22ª giornata

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tante assenze anche per i fantallenatori Non solo i calciatori diffidati e ammoniti durante la 21ª: anche Barella e Simeone, che hanno ricevuto sanzioni durante la finale di Supercoppa, sarannonella 22ªdi campionato che partirà venerdì sera con l'anticipo in programma tra Cagliari e Torino. Ecco la lista completa dei calciatori

Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...Sono stati resi noti in questi minuti da parte dell'AIA gli arbitri designati a dirigere il 22° turno di Serie A. Per la sfida di domenica 28 tra Fiorentina ed Inter, match che chiuderà giornata, è ...Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - Non solo i calciatori diffidati e ammoniti durante la 21ª giornata: anche Barella e Simeone, che hanno ricevuto sanzioni durante la finale di Supercoppa, saranno ...