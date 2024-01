Serie A | 12 squalificati per la 22ª giornata

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – Non solo i calciatori diffidati e ammoniti durante la 21ª: anche Barella e Simeone, che hanno ricevuto sanzioni durante la finale di Supercoppa, sarannonella 22ªdi campionato che partirà venerdì sera con l’anticipo in programma tra Cagliari e Torino. Ecco la lista completa dei calciatori che salteranno il prossimo turno: Posch (Bologna)Calhanoglu (Inter)Immobile (Lazio)Zaccagni (Lazio)Kvaratskhelia (Napoli)Cajuste (Napoli)Biraghi (Fiorentina)Badelj (Genoa)Frendrup (Genoa)Paredes (Roma)Barella (Inter)Simeone (Napoli) Sanzionata anche l’Udinese per i cori razzisti nei confronti di Maignan. La società friulana dovrà disputare un turno di campionato a porte chiuse. Ecco il comunicato del Giudice Sportivo: “Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha sanzionato l’Udinese per gli insulti ...