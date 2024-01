Senza precedenti | clamoroso ad Affari Tuoi | come vengono aperti i pacchi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Adva in onda la gara perfetta. Nella puntata di ieri 23 gennaio 2024, la concorrente Valeria ha saputo gestire bene la tensione fino alla fine. Si parte a razzo con numerosiblu fatti fuori. Di fatto la concorrente è rimasta con una sfilza dirossi pesantissimi che farebbero gola a tutti: da 30mila fino a 300mila euro. Poi le cose sono però girate in un altro modo con il pacco da 300mila che è evaporato in un attimo. Valeria, accompagnata dal papà, ha di fatto rifiutato più volte le offerte del dottore: soprattutto una da 41mila euro. Un'offerta che però è stata riproposta dal dottore proprio sul finale, quando mancava l'ultimo colpo e col pacco da 200mila ancora in campo. Valeria ha accettato l'offerta e ha scoperto poi di non avere in mano proprio il pacco da 200mila e nemmeno quello da ...

E’ il risultato di un processo che parte da lontano e che ha avuto un’accelerazione senza precedenti a partire dal 2016 con l’affermarsi dell’ “high performance computing” come nuovo paradigma nei ...Bene Bridges per i Nets con 36 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Vincono i Thunder contro Portland non senza polemiche. I Blazers erano infatti in possesso e hanno chiamato un time out, non ravvisato dall ...Ma la vera stella è la sua fotocamera Hasselblad di quarta generazione, che promette scatti eccezionali e una qualità d’immagine senza precedenti. Il OnePlus 12R 5G è la scelta ideale per chi cerca un ...