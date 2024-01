Semplici | essenziali | minimali | conquistano per il fascino intramontabile e resistono al passare del tempo e dei trend

Leggi su amica

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) A quante donne è capitato di riguardare dopo un po’ di anni le foto del matrimonio e di trovare il proprio abito bianco datato e fuori moda? È quello che accade quando si punta su uno stile troppo legato alle tendenze del momento, spaziando dai volumi accentuati degli Anni 80 alle ispirazioni hippie dei 70, fino ad arrivare alle silhouette super sensuali dei primi 2000. Tutto questo non succede quando si scelgono abiti da sposa. Ovvero scevri di tutte quei dettagli legati a un particolare decennio o a una particolare tendenza che sul momento avevano conquistato il nostro cuore, sembrandoci assolutamente chic. Niente di più falso. Il solo modo per far sì che un abito bianco rimanga indenne aldelè quello di ...