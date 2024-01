“Sei la mia piccola pornostar” | prof di religione condannato a due anni per molestie

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)dia duedi reclusione per violenza sessuale; divieto «perpetuo» di insegnare e un anno di misura di sicurezza; con il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori. È la condanna decisa dal Tribunale di Torino nei confronti di unessore didel liceo statale Regina Margherita. Era finito a processo per aver palpeggiato, toccato le cosce e rivolto apprezzamenti inopportuni ad alcune studentesse. Torino, frasi ignobili da undiAllungava le mani sulle studentesse, dicendo frasi ignobili che proprio non si possono sentire e tollerare a scuola. Tanto più da un docente di: «Come sei bella», «che bei capelli», addirittura «sei la mia...