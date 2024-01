Security | falsa agenzia nelle discoteche | droga e armi a casa Arrestato un 38enne

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ancona, 24 gennaio 2024 –abusiva di vigilanza emarchigiane con ‘buttafuori’ irregolari: arrivano i poliziotti che trovano anche, anabolizzanti, una pistola e munizioni:.bulgaro residente a Cesena. Sabato scorso personale di polizia della questura di Ancona (divisione polizia amministrativa, squadra mobile e commissariato di Fabriano) ha proceduto a eseguire un decreto di perquisizione emesso dalla procura a carico di un cittadino bulgaro di 38 anni con diversi precedenti di polizia, ritenuto indiziato del reato di attività di vigilanza/abusiva, in quanto aveva allestito, a Cesena, un’priva di qualsiasi licenza prefettizia che metteva a disposizione in varie ...

Blitz in una discoteca di Fabriano e in provincia di Cesena dove dentro una cassaforte i poliziotti hanno trovato una pistola, delle munizioni, cocaina e anabolizzanti ...Un bulgaro di 38 anni aveva allestito agenzia di security abusiva con sede a Cesena, operante in discoteche nelle Marche. Rastrellamento a Fabriano, Questura di Ancona fa bingo Aveva messo su una vera ...