Se n’è andato ’Rodi’ | il tabaccaio campione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Fano, 24 gennaio 2024 – Se n’èieri mattina all’età di 86 anni Domenico Rodeghiero, conosciutissimo commerciante, gestore della tabaccheria in piazza Costanzi per quasi mezzo secolo. Ma “Rodi”, come lo chiamavano amichevolmente tutti coloro che lo frequentavano, era stato in gioventù anche undi atletica leggera, nella specialità lancio del disco. Imponente nel fisico quanto buono nell’animo, Domenico Rodeghiero è stato una persona riservata, gentile, che non amava mai vantarsi. Eppure ne aveva ben diritto visto il suo passato di sportivo. Nato ad Asiago il 2 ottobre 1937, Domenico Rodeghiero ha praticato l’atletica leggera fin da giovanissimo, entrando prima nelle “Fiamme oro” della Polizia e poi nel gruppo Fiat Torino. Memorabili, negli anni Cinquanta i suoi duelli nel lancio del disco con il pluriitaliano ...