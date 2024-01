Scopri 9 Graphic Novels e immergiti in mondi mai visti prima

Leggi su thegametv

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Di solito le ragazze nei fumetti e nellenovel interpretano la damigella in pericolo o l’interesse amoroso. Questa è una raccolta di libri che presentano ragazze che sono personaggi completi e che ti trascinano nelle loro storie e ti portano in altri, altri tempi e altre dimensioni. Pronto are alcuni libri meravigliosi per preadolescenti e adolescenti? 1. Deluge; The People That Melt in The Rain #1 by Mike Dubisch, and Carolyn Watson Dubisch https://www.goodreads.com/book/show/202409014-deluge Laura e sua madre si trasferiscono in una nuova città del nord-ovest. Una città molto piccola e stranamente isolata, dove le rane piovono dal cielo, persone minuscole si nascondono nei cassetti e negli armadi e una donna è intrappolata in un quadro nella biblioteca della scuola. La storia è piena di misteri e di ...