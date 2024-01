Scoperti 30 chili di droga | scattano due arresti

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Fano, 24 gennaio 2024 - Nascondeva 30diin casa e sofisticati strumenti per la trasformazione e il confezionamento dello stupefacente.le manette per un fanese di 28 anni, ristretto nel carcere di Pesaro, in seguito alla decisione del gip, che ha convalidato l’arresto anche per un'altra persona, che gravitava nell’ambiente del primo. Quest’ultimo, con numerosi precedenti penali e che dispone di un’abitazione a Roma, era colpito da un provvedimento restrittivo di custodia cautelare in carcere, emesso nell’ambito di un procedimento penale a suo carico, per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Stando a quanto emerso dalle indagini, il fanese arrestato era dedito a una fiorente attività di spaccio di varie tipologie di sostanze stupefacenti, che spacciava a numerosi acquirenti ...