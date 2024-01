Scontro tra uno scooter e una bici a Roma | un morto

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Incidente mortale ieri sera ain via Prenestina. Coinvolta una, su cui viaggiava un uomo di nazionalità bengalese di 40 anni e unoguidato da un uomo italiano di 42 anni, che è deceduto a seguito dell'incidente. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Ferito e trasportato in ospedale l'uomo in sella a una. Sull'esatta dinamica in corso le indagini da parte del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale.

Ferito il ciclista. In corso gli accertamenti Schianto mortale su via Prenestina , a Roma . Un moto ciclista di 42 anni alla guida di una Yamaha è ... (sbircialanotizia)

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Scintille in Aula sul nome di Almirante . L'ex leader del Msi lo tira fuori in Aula Alberto Balboni , senatore emiliano di ... (liberoquotidiano)

Un uomo di 42 anni è morto, ieri sera, poco dopo le 20:30 in via Prenestina , nei pressi del civico 33 a Roma. Nell'incidente stradale, che lo ha ... (iltempo)

"Un difensore della democrazia, come dice lei Credo sia un errore, nel 1970 ci fu il Golpe Borghese, nel '72 il Msi portò in parlamento Ciccio Franco e Mario Tedeschi, tra i finanziatori della strage ...Incidente mortale ieri sera a Roma in via Prenestina. Coinvolta una bici, su cui viaggiava un uomo di nazionalità bengalese di 40 anni e uno scooter guidato da un uomo italiano di 42 anni, che è ...Scene da film d'azione a Torino. Lunedì 22 gennaio nel quartiere Mirafiori, all'incrocio tra via De Maistre e via Pisacane è accaduto qualcosa di davvero assurdo: una Fiat Punto e una Jeep Renegade si ...