Scontro tra scooter e bicicletta sulla Prenestina | perde la vita un 42enne

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un uomo di 42 anni è morto, ieri sera, poco dopo le 20:30 in via, nei pressi del civico 33 a Roma. Nell'incidente stradale, che lo ha visto coinvolto mentre era in sella a un motoveicolo Yamaha, ilsi è scontrato con un ciclista 40enne di nazionalità bengalese. Sul posto gli agenti delle pattuglie del Decimo Gruppo di polizia locale di Roma Capitale. Per ilnon c'è stato nulla da fare. Trasportato invece all'ospedale San Giovanni la persona in sella alla bici. Per lui codice giallo.