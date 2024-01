Scontro Meloni-Conte alla Camera | “Patto di stabilità? È finita la stagione di chi buttava i soldi al vento” “Faccia meno | così fa meno danni”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Presidente, ma lei cosa è? Un re Mida al contrario. Lui trasformava in oro tutto ciò che toccava, lei tutto ciò che tocca lo distrugge,anche”. Lo ha detto il leader di M5s Giuseppenella replicapremier Giorgia, dopo che questi aveva risposto all’interrogazione del Movimento suldi. Poco prima la presidente del Consiglio aveva accusato il Movimento 5 stelle di aver gettato “miliardi di euro al”, specialmente in relazione al Superbonus: “Quella, vi siete fatti la campagna elettorale coidegli italiani”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

