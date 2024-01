Scontro fra auto a Cerbaia | quattro feriti

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) San Casciano (Firenze), 24 gennaio 2024 – Brutto incidente questa mattina a, nel comune di San Casciano in Val di Pesa, tanto che è stato necessario chiudere un tratto di via Empolese. Si è trattato di un tamponamento tra dueall'angolo di via Mameli; una delle vetture è poi finita contro il muro di un’abitazione.le persone ferite; il più serio è un pensionato che è stato soccorso dalla Misericordia di San Casciano e in seguito portato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso, atterrato poco distante dall'incidente, mentre anche gli altrisono stati trasportati al pronto soccorso con un’ambulanza della Misericordia di Mercatale Val di Pesa. Interessati gli ospedali di Careggi e Torregalli. Sul posto la polizia locale per i rilevi. La strada è stata riaperta in tarda mattinata.