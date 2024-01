Scommesse | amichevoli truccate | “Tre casi eclatanti negli ultimi giorni”

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)proprio in questi. “Ci sono tre”. Ecco quello che sta succedendo Neiscorsi la Figc ha pubblicato il Bilancio Integrato del 2022: vale a dire i numeri dell’anno scorso sui tesserati e anche quelli che sono gli obiettivi che la federazione si è prefissata per i prossimi anni. Uno di questi, si leggeva, era appunto quello di riuscire a combattere nel migliore modo possibile la questione calcioscomesse, esplosa nei mesi scorsi con i fatti che hanno portato alle squalifiche di Fagioli e di Tonali. Tresi calcioscomesse negi(Lapresse) – Ilveggente.itIn questo caso non parliamo del calcio italiano, che non è coinvolto. ...