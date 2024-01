Sciopero | oggi lo stop nazionale al trasporto pubblico

Possibili disagi per i mezzi pubblici in tutta Italia, a causa di uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Al Cobas. La ...Sciopero nazionale dei mezzi pubblici, oggi mercoledì 24 gennaio sono possibili importanti disagi sui trasporti locali in tutta Italia. A proclamare la protesta di 24 ore le organizzazioni sindacali ...Lo sciopero coinvolge anche Atm, l'azienda di trasporti che opera soprattutto a Milano e che qui a Como gestisce la funicolare di Como-Brunate. L'agitazione non coinvolgerà le linee M1, M3, M4 e M5 ...