Sciopero dei trasporti oggi 24 gennaio | orari e fasce di garanzia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24, 2024 (Adnkronos) – Stop a bus, metropolitane, tram e treni, 24, per il primonazionale del trasporto pubblico locale del 2024. A proclamare la protesta di 24 ore, che si svolge con modalità diverse tra città e regioni, sono Usb, Cobas Lavoro Privato, Cub, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. Aumenti salariali dignitosi, migliori condizioni di lavoro, blocco delle privatizzazioni, tutela delle salute e sicurezza. Queste in sintesi le principali ragioni delloindetto dai sindacati di categoria. AMT Servizio urbano da inizio servizio alle ore 05,30 dalle ore 09.30 alle ore 17.00, dalle ore 21 a fine servizio Servizio Provinciale da inizio servizio alle ore 06.00, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, dalle ore ...

Domani il primo sciopero dell'anno nei trasporti Poco piu' di venti giorni dall'alba del nuovo anno e arriva il primo sciopero nei trasporti del 2024. Mercoledi' mezzi pubblici a rischio per uno stop ...(Adnkronos) - Pungolato da Giuseppe Conte sulla "questione morale", Fratelli d'Italia non ci sta e va al contrattacco. In un dossier interno destinato a deputati e senatori - e di cui l'Adnkronos ha p ...Stop a bus, metropolitane, tram e treni oggi, 24 gennaio, per il primo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale del 2024. A proclamare la protesta di 24 ore, che si svolge con modalità diverse ...