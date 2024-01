Sciopero 24 gennaio | oggi a rischio trasporti urbani e suburbani

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nella giornata di, mercoledì 24, va in scena il primodel 2024 su tutto il territorio nazionale. Ad essere interessati saranno bus, tram e metro, che saranno soggetti a blocchi per le prossime 24 ore. Le sigle sindacali coinvolte sono Cobas Lavoro Privato, Cub, Adl, Usb, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. Saranno rispettate le fasce di garanzia previste dalla legge, che variano in base alla città. Tra le motivazioni segnalate dai sindacati ci sono la protesta "contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico di linea e non di linea e la corsa a svendere a privati e multinazionali" e per l’utilizzo di "per piattaforme contrattuali che rivendicano gli aumenti salariali adeguati insieme a orari di lavoro umani e adeguati livelli di sicurezza, a garanzia di lavoratori e ...