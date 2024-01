Scintille tra Schlein e Meloni sul tetto alle assunzioni nella sanità

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Signora presidente, mi spieghi una cosa: lei è andata al governo per risolvere i problemi degli italiani o per scaricare le responsabilità su altri?”. È quanto ha detto oggi la segretaria del Pd, Ellyreplica dopo la risposta della premierall’interrogazione dei Dem sullaal premier time, in cui è stato chiesto un piano straordinario di. “Il– ha poi aggiunto la leader dem – è stato introdotto nel 2009, al governo c’era lei e nello specifico il problema lo ha creato lei”. “Ilè stato introdotto nel 2009, al governo c’era lei e nello specifico il problema lo ha creato ...

Otto e Mezzo , scontro in diretta tra Mario Sechi e Marco Travaglio: non sono mancate le scintille [VIDEO] Quanto è accaduto nel corso ... (notizie)

Una vera e propria sfida per il comando, quella andata in scena al Grande Fratello . Dopo qualche incomprensione durante la settimana, la puntata di ... (thesocialpost)

Continuano a far discutere, anzi si aggravano, le scintille del derby tra Pistoiese-Aglianese 0-2, sfida di metà classifica del girone d di Serie D. Dopo il fischio finale, c'era stato un alterco tra ...Scintille in Aula sul nome di Almirante ... nel '72 il Msi portò in parlamento Ciccio Franco e Mario Tedeschi, tra i finanziatori della strage di Bologna", accusa il senatore. "Nel 1972 tre ...Scontro in Aula tra Fratelli d'Italia e Pd in Senato. Balboni: 'Padre patria'. Parrini: 'Vicino a trame anni '70' ...