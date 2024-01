Sci alpino | tre azzurre nella top10 della prima prova della discesa di Cortina | Gauche in vetta | Goggia non spinge

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lauraè risultata la più veloce al terminecronometratadid’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci2023-2024. Sulla splendida Olympia delle Tofane che oggi presentava uno scenario perfetto (cielo con qualche nuvola e temperatura di -1°) per cui le protagonistevelocità hanno iniziato a conoscere il tracciato ampezzano. La francese (pettorale numero 18) ha chiuso il suo allenamento con il tempo di 1:33.75, con 47 centesimi di vantaggio sull’austriaca Stephanie Venier e 48 sulla nostra Federica Brignone chea mettersi alle spalle le ultime uscite opache. Quarta posizione per un’altra austriaca, ...

Mercoledì 24 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Schladming , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino . Si conclude il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E ALLE 20.45 11.27: Mikaela Shiffrin non spinge ... (oasport)

Nella seconda discesa libera femminile della Coppa Europa 2023-2024 di sci alpino in programma ad Orcieres Merlette 1850 – Region Sud, in Francia, è ... (oasport)

Finalmente la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile sbarca in Italia, e lo fa in un tempio del Circo Bianco. È arrivata la settimana di ... (oasport)

A Tarvisio gli eventi organizzati dal sodalizio di Ronchi dei Legionari e Monfalcone per promuovere l'attivita degli atleti con disabilità ...L’AQUILA – Sono passati sette anni dal terribile giorno in cui l’elisoccorso del 118 precipitò nei pressi di Monte Cefalone, causando la morte di tutto l’equipaggio e del paziente appena soccorso: il ...Stasera alle 20.45 classico appuntamento in notturna a Schladming per la Coppa del Mondo di sci maschile. Sulle nevi austriache spazio ai pali stretti con lo slalom speciale. C’è un favorito stando ai ...