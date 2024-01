Sci alpino | startlist slalom Schladming 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Mercoledì 24 gennaio andrà in scena lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Si conclude il turno infrasettimanale sulla mitica pista Planai: grande spettacolo con la grande Classica notturna tra i rapid gates, che seguirà il gigante disputato ieri sera in terra austriaca. Appuntamento con la prima manche alle ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45. Il favorito della vigilia sarà l’austriaco Manuel Feller, il quale dovrà prestare molta attenzione al norvegese Henrik Kristoffersen, al francese Clement Noel, agli svizzeri Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern, al norvegese Atle Lie McGrath. Da osservare anche il tedesco Linus Strasser e lo svizzero Loic Meillard. L’Italia spera in un guizzo da parte di Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Di seguito il calendario ...