Sci alpino | Sofia Goggia potrebbe eguagliare Isolde Kostner a Cortina | i precedenti sull’Olympia delle Tofane

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)d’Ampezzo, una lunga storia d’amore che, come solo le migliori sanno fare, ha anche fatto passare dei momenti di sofferenza assoluta, che non hanno fatto altro che rinsaldare il legame che c’è tra la fuoriclasse bergamasca e la rinomata località veneta. Siamo pronti a viverne un altro capitolo, visto che dopo le due prove da venerdì si comincerà a fare sul serio: due discese in programma i primi due giorni, poi si chiude con un superG. La Coppa del Mondo 2023-2024 di scifemminile tocca l’Italia per la prima volta in stagione, e lo fa in una località mitica per quel che riguarda il Circo Bianco. L’Olympiaè unagrandi classiche per quel che riguarda la velocità femminile, un fine settimana che regala sempre paesaggi ...