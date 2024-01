Sci alpino oggi tv slalom Schladming | dove vederlo in diretta e in streaming

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Una nuova sfida attende gliisti della Coppa del mondo di scimaschile., mercoledì 24 gennaio, si sfideranno nuovamente in notturna sulla Planai di, dopo la vittoria di ieri di Marco Odermatt in gigante.Il pronostico inè decisamente più incerto. Il...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E ALLE 20.45 11.27: Mikaela Shiffrin non spinge ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E ALLE 20.45 11.39: Lontana la francese Romane ... (oasport)

Nella seconda discesa libera femminile della Coppa Europa 2023-2024 di sci alpino in programma ad Orcieres Merlette 1850 – Region Sud, in Francia, è ... (oasport)

Finalmente la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile sbarca in Italia, e lo fa in un tempio del Circo Bianco. È arrivata la settimana di ... (oasport)

La discesa di Orcieres Merlette 1850-Region Sud (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024 è stata funestata dalla ... (oasport)

Laura Gauche è risultata la più veloce al termine della prima prova cronometrata della discesa di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo ... (oasport)

Primo dei due training sull'Olympia delle Tofane (venerdì e sabato le discese), con Federica terza a 48 centesimi dalla francese. Goggia sbaglia allo Scarpadon e chiude ...A Tarvisio gli eventi organizzati dal sodalizio di Ronchi dei Legionari e Monfalcone per promuovere l'attivita degli atleti con disabilità ...Mercoledì 24 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si conclude il turno infrasettimanale sulla mitica pista Planai: gran ...