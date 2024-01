Sci alpino | i precedenti di Federica Brignone a Cortina | pista sempre indigesta

Leggi su oasport

Finalmente la Coppa del Mondo 2023-2024 di scifemminile sbarca in Italia, e lo fa in un tempio del Circo Bianco. È arrivata la settimana did'Ampezzo, che quest'anno ospita un trittico interamente dedicato alla velocità: venerdì 26 e sabato 27 gennaio sono in calendario due discese, mentre per l'ultimo giorno di gare nella rinomata località veneta si passerà al superG. Il feeling e la scintilla d'amore trae l'Olympia delle Tofane non è proprio mai nato. La valdostana non è mai riuscita ad entrare in sintonia con la, e in questa località hadannatamente faticato. La vincitrice della Sfera di Cristallo del 2020 non sta vivendo un gennaio straripante, al contrario di un dicembre fantasmagorico, e prova a tornare sulla cresta dell'onda