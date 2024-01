Sci alpino | Cortina 2024 | Brignone terza e Nicol Delago quinta nella prima prova di discesa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si inizia a fare sul serio sull’Olympia delle Tofane in vista delle due discese (e il Super-G) di Coppa del Mondo did’Ampezzo in programma venerdì 26 e sabato 27 gennaio.delle due prove cronometrate la migliore prestazione è quella di Laura Gauche con il tempo di 1’33?75 ed un margine di 0?47 nei confronti dell’austriaca Stephanie Venier. Alle loro spalle laazzurra, vale a dire Federica, che ha affinato il feeling con il tracciato: ritardo di 0?48 per la nostra sciatrice nei confronti della transalpina. Nono tempo in questaper Marta Bassino, che paga 1?89 da Gauche mentre Nadiaha fatto segnare il 18esimo tempo (+2?47). Come al solito unintroduttiva per Sofia Goggia, che ...