Sci alpino | brutta caduta per Monica Zanoner nella discesa di Orcieres Merlette di Coppa Europa 2a Sara Thaler

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ladi1850-Region Sud (Francia) valevole per ladi scifemminile 2023-2024 è stata funestata dalla bruttissimadella nostra. L’azzurra, partita con il numero uno, èrovinosamente in una curva verso destra, finendo pesantemente sulla neve e finendo nelle reti di protezione dopo un volo spaventoso. La gara è stata fermata per circa 45 minuti per permettere i soccorsi alla nostra portacolori che, successivamente, è stata trasportata in elicottero all’ospedale più vicino. Secondo le prime, parzialissime, ricostruzioni, si teme una frattura del femore. A lato di questa pessima notizia, la prova è poi proseguita, con il successo finale dell’austriaca ...