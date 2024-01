Schumacher | le parole scatenano il caos alla Ferrari | tifosi increduli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) A pochi giorni dpresentazione ufficiale della nuova, arriva una clamorosa dichiarazione diche divide iUndici anni di vita, almeno della sua vita sportiva nel mondo della Formula 1. Tanto è durato il rapporto tra Michaele la, l’ultimo grande ciclo nella storia di Maranello. Oggi però quell’epoca è tramontata e le nuove dichiarazioni gettano ombre pesanti. Michael, undici anni in(Ansa Foto) – Cityrumors.itNon tutti lo ricordano, eppure quella cavalcata vincente e travolgente aveva rischiato di non partire nemmeno. Dopo la morte di Enzonel 1998, tutte le decisioni per la Scuderia erano prese a Torino da Gianni Agnelli e dai suoi collaboratori più ...

Non so se sarebbe stato positivo dal punto di vista del marketing o dal punto di vista dei rapporti tra fratelli. Tornando indietro però, sarebbe stato fantastico condividere una stagione insieme", ...Michael Schumacher è stato forse il campione più grande nella storia della Formula Uno. Il figlio Mick viceversa non ha lo stesso talento.Corinna organizza il matrimonio di Gina-Maria tutelando la privacy di Michael Schumacher. Cerimonia in estate nella villa di Maiorca, dove l'ex pilota sarebbe già stato trasferito ...